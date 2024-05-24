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Общество

Пензенцам продавали спиртное в день последнего звонка

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В Пензе выявили нарушение запрета на продажу алкоголя во время последнего звонка.

Массовая проверка соблюдения ограничений прошла в Арбекове - на улице Ладожской, проспектах Строителей и Победы. Представители полиции, городской и районной администраций посетили 27 торговых точек.

Пензенцам продавали спиртное в день последнего звонка

Выяснилось, что не везде была размещена информация о запрете на продажу алкоголя. Предупреждающие таблички отсутствовали в магазинах Beerhoven и Beer Store.

Пензенцам продавали спиртное в день последнего звонка

«В ходе мониторинга были зафиксированы факты реализации алкоголя и продажи спиртного предприятием общественного питания навынос без вскрытия заводской упаковки», - сообщили в администрации Пензы.

По итогам этих проверок составлено 2 протокола.

Похожие рейды провели во всех районах Пензы. Всего посетили 95 объектов.

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Источник — фото администрации Пензы
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