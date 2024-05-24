Пензенцам продавали спиртное в день последнего звонка

В Пензе выявили нарушение запрета на продажу алкоголя во время последнего звонка.
Массовая проверка соблюдения ограничений прошла в Арбекове - на улице Ладожской, проспектах Строителей и Победы. Представители полиции, городской и районной администраций посетили 27 торговых точек.
Выяснилось, что не везде была размещена информация о запрете на продажу алкоголя. Предупреждающие таблички отсутствовали в магазинах Beerhoven и Beer Store.
«В ходе мониторинга были зафиксированы факты реализации алкоголя и продажи спиртного предприятием общественного питания навынос без вскрытия заводской упаковки», - сообщили в администрации Пензы.
По итогам этих проверок составлено 2 протокола.
Похожие рейды провели во всех районах Пензы. Всего посетили 95 объектов.
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