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Общество

Жителю Городищенского района дорого обошелся выброшенный мусор

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Житель села Средняя Елюзань Городищенского района поплатился за загрязнение окружающей среды. Об этом рассказали в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Сельчанин вывез бытовой мусор на автомобиле и выбросил на землю. Таким образом он нарушил правила обращения с отходами производства и потребления.

«Ему назначили штраф в размере 2 000 рублей», - сообщили в пресс-службе минлесхоза.

Случаи, когда в Пензенской области накладывают штрафы за подобные действия, в последнее время нередки. Так, еще один житель Городищенского района в июне прошлого года отсыпал дорогу строительным мусором.

В Пачелмском районе сельчанин вывез содержимое выгребной ямы со двора и вылил на почву.

Житель Пензы после ремонта балкона в доме № 25 на улице Ульяновской не отнес остатки материалов в контейнер, а свалил их рядом с площадкой. На улице Ботанической в Ахунах горожанка выгрузила автомобильные шины, песок и остатки бетона.

Каждого из нарушителей также оштрафовали на 2 000 рублей.

В августе 2023 году пензенца возмутила свалка в Шемышейском районе. По его предположению, кто-то приобрел или унаследовал дом в ближайшем селе и решил не платить за ликвидацию ненужных вещей, а просто вывез их в лес.

Весной 2024-го пензенец вновь побывал в тех местах и отметил, что «ассортимент» стихийной помойки обновился: часть хлама, по-видимому, разобрали те, кто нашел ему применение, но появился другой.

Мужчина предложил найти нарушителя природоохранного законодательства, отследив регистрационные действия в ближайших селах. Но идея пока не реализована.

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Источник — фото областного минлесхоза
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