Строительный мусор на дороге обошелся нарушителю в 2 000 рублей

04.11.2023 | 13:27

Житель Пензенской области поплатился за то, что разместил строительные отходы в неположенном месте.

«В июне в Городищенском районе гражданин осуществил отсыпку дороги строительным мусором», - пояснили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Мужчину привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 2 000 рублей.

Это уже не первый случай, когда жители области расплачиваются за загрязнение окружающей среды.

Так, в Пачелмском районе сельчанин вывез содержимое выгребной ямы со двора и вылил на почву. Житель Пензы после ремонта балкона в доме № 25 на улице Ульяновской не отнес остатки материалов в контейнер, а свалил их рядом с площадкой. Другая горожанка выгрузила на улице Ботанической в Ахунах автомобильные шины, песок и остатки бетона.

Каждого из нарушителей также оштрафовали на 2 000 рублей.