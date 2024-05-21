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Общество

Пробки на ГПЗ: проезд по понтонному мосту просят сделать бесплатным

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Жителям ГПЗ хотят помочь, сделав бесплатным проезд по понтонному мосту в Засечном. Такое предложение прозвучало на сессии Пензенской городской думы во вторник, 21 мая.

Из-за перекрытия участка дороги на Измайлова возникла сложная ситуация. Автомобилистам приходится стоять в огромных пробках. Некоторые водители объезжают проблемный отрезок через понтонный мост, за что им приходится отдавать деньги.

Сделать проезд бесплатным предложил депутат Борис Панин, он обратился к замглавы администрации Пензы Ярославу Щигореву.

«Попробуйте, может быть, поговорить - там же он в частных руках, - чтобы эти две недели была возможность выехать людям бесплатно», - произнес Борис Панин.

«Я поговорю, но не обещаю», - ответил Ярослав Щигорев.

С 21 мая в связи со строительством развязки изменилась схема движения в районе перекрестка улиц Антонова и Измайлова. Объездные пути можно посмотреть здесь.

Планируется, что по участку нельзя будет проехать в течение 2 недель, однако, по словам Ярослава Щигорева, открыть его постараются раньше - через 10 дней.

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