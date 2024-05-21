Пензенцы сообщили о транспортном коллапсе в микрорайоне ГПЗ

21.05.2024 | 08:19

Утром во вторник, 21 мая, в местах объезда закрытого участка улицы Измайлова образовались огромные пробки. Об этом сообщается в чате автомобилистов.

«Крымская, Стрельбищенская - все. Коллапс полнейший», «Антонова стоит от церкви», - пишут они, иллюстрируя информацию кадрами застывших в пробке машин.

«Пока не сделают развязку на Измайлова, так и будет», «Не только жителей ГПЗ и Ахун неудобство затронуло, но и Маньчжурии и Барковки!» - откликнулись подписчики.

С 21 мая из-за строительства развязки изменилась схема движения в районе перекрестка улиц Антонова и Измайлова. Объездные пути можно посмотреть здесь.

Планируется, что движение по закрытому участку возобновится в июне.