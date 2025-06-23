«Термодом»: 2-комнатная квартира в Пензе с выгодой более 500 000 руб.

23.06.2025 | 15:16

В холдинге «Термодом» продолжается акция «Время выгодных решений». На неделю застройщик снижает цену одной квартиры в каком-либо из жилых комплексов в Пензе или Городе Спутнике. Что важно, для участия в программе необходимо приобрести объект в ипотеку или за наличные.

На этой неделе, с 23 по 29 июня, цена снижена на 2-комнатную квартиру площадью 64 кв. м. Она находится в жилом комплексе «Баланс», расположенном в Ближнем Арбекове.

«ЖК «Баланс» - это уже сданные кирпичные дома, тихий огороженный двор без машин и все многообразие городской инфраструктуры в шаговой доступности», - отметили в холдинге «Термодом».

До 29 июня включительно цена на акционную квартиру снижена на 10%, то есть на 581 тыс. рублей. В ней:

- удобный коридор с нишей для шкафа,

- просторная (14 кв. м) кухня,

- классические изолированные комнаты,

- раздельный санузел.

Чтобы забронировать квартиру по выгодной цене, необходимо оставить заявку: clck.ru/3Mjq3F.

Узнать о ЖК «Баланс» можно на сайте balance-pnz.ru, получить информацию о свободных квартирах, ценах и условиях покупки в жилых комплексах холдинга - в офисах продаж, тел. 8 (8412) 28-28-20.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.