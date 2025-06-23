В «Территории жизни» рассказали, как купить квартиру за 300 000 рублей

23.06.2025 | 15:52

Пензенцы могут приобрести квартиру за 300 000 рублей, если воспользуются льготной ипотечной ставкой и материнским капиталом в качестве первоначального взноса. Как это работает, рассказали в ГК «Территория жизни».

«Воспользоваться этими условиями может каждая пензенская семья с детьми. Вы используете в качестве первоначального взноса материнский капитал без доплат и оформляете сделку по программе семейной ипотеки с господдержкой и сниженной ставкой. Платеж составит всего 12 603 рубля *», - объяснила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

До получения ключей в течение 2 лет нужно будет вносить ежемесячные платежи, общая сумма которых составит не более 300 000 рублей. После этого жилье можно сдавать в аренду и платить уже с денег, полученных от квартирантов **.

Быстрее организовать сдачу поможет готовая отделка, а еще установленные кухонный гарнитур и техника. Благодаря этому срок заселения уменьшается до нескольких дней.

По словам специалистов «Территории жизни», недвижимость - надежный финансовый актив, стоимость которого каждый год будет увеличиваться. Это хорошее вложение государственной выплаты.

Выгодные условия и льготная семейная ипотека сейчас действуют при покупке квартиры в ЖК «Чаадаев» и ЖК «Лугометрия». Выбрать жилые комплексы ГК «Территория жизни» стоит по нескольким причинам.

Транспортная доступность

Дорога от ЖК «Чаадаев» до центра города займет не более 10 минут. Он находится на первой линии, примыкает к транспортной магистрали на улице Чаадаева.

«Лугометрия» тем временем уже давно надежно интегрирована в транспортную систему города, маршруты запущены.

Развитая инфраструктура

В микрорайоне, где располагается ЖК «Чаадаев», есть все для жизни: детские сады и корпуса школы № 66 имени В. А. Стукалова, технологический колледж, больница № 4, поликлиника и частные медицинские клиники, торговые центры и многое другое.

В «Лугометрии» застройщик создает не только дома, но и привлекательную окружающую инфраструктуру. Уже идет строительство школы.

Планировки для любого сценария жизни

Планировки квартир разной площади подойдут для различных целей: покупка ребенку на будущее, улучшение жилищных условий, выгодное использование материнского капитала.

Готовая отделка «Все включено. Серия 25»

Отделка в квартирах ГК «Территория жизни» - это одна из причин, по которой их выбрали более 16 000 пензенцев. Системный подход, высокие стандарты, работа профессиональной команды, строительные материалы от зарекомендовавших себя на рынке брендов и оптимальное соотношение качества и цены делают квартиры от компании одними из самых востребованных на региональном рынке.

В них есть:

- ламинат светлого тона;

- флизелиновые обои с возможностью перекраски;

- пластиковые окна увеличенного формата, которые сделают квартиру более светлой;

- межкомнатные двери;

- натяжные потолки и еврокарнизы с точечными светильниками;

- розетки и выключатели;

- входная дверь;

- сантехника и санфаянс от брендовых производителей;

- стиральная машина;

- кухонный гарнитур, духовой шкаф, вытяжка, варочная панель.

Полностью готовая отделка позволит покупателю не тратить время и деньги на ремонт. Убедиться в том, что в «Чаадаев» легко заселиться, поможет рум-тур.

Жилой комплекс «Чаадаев», состоящий из 7 домов комфорт-класса, придаст импульс развитию территорий и улучшит облик микрорайона.

Узнать больше можно на фестивале Урбан Фест (0+) ***, который состоится в пятницу, 29 июня, на площадке ЖК «Чаадаев». В офисе продаж горожанам расскажут о выгодных условиях покупки.

Кроме того, гостей ждут большой концерт с выступлениями музыкальных коллективов, кавер-фестиваль, мастер-классы, силовое шоу, трофи-заезды, байкер-шоу и яркое фаер-шоу.

Самое ожидаемое событие - приготовление шашлыка на шампуре длиной в 180 метров. Его пожарят на открытом огне на сваях, произведенных на smart заводе Betonium, после чего каждый сможет лично оценить блюдо.

Начало фестиваля в 14:00, адрес: улица Складская, 19, литера С.

Получить консультацию у менеджеров ГК «Территория жизни» можно уже сейчас, позвонив в единый кол-центр компании по номеру 203-000 или оставив заявку на сайте жилого комплекса.

* Оценивайте свои финансовые возможности! Ставка от 4,6% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика - партнера банка при первоначальном взносе от 20,1% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 000 000 руб. Валюта - рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, имеющим несовершеннолетнего ребенка до 6 лет включительно; ребенка, которому установлена категория «ребенок-инвалид»; двоих или более детей - граждан РФ, один из которых не достиг возраста 6 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо представление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Расчет произведен для 1-комнатной квартиры (32,13 кв. м), расположенной по адресу: РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Чаадаева при использовании сертификата «Семейный капитал» в качестве первоначального взноса. Застройщик ООО СЗ «Лугометрия 11», проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

** В сумму 300 000 руб. входят платежи за 2 года до ввода дома в эксплуатацию, далее предполагается, что клиент сдает квартиру и оплачивает ипотечные платежи за счет средств от арендаторов квартиры.

*** Организатор мероприятия - ООО «МК». Подробная информация указана на сайте events.trzh.ru.

Реклама. Заказчик - ООО «МК», ИНН 5835138537.