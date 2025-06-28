Кризис на «Пензхиммаше» начали разрешать

28.06.2025 | 10:41

На «Пензхиммаше» начали рассмотрение заявлений работников о расторжении трудовых договоров и выплате компенсаций.

На предприятии создали комиссию по трудовым спорам и уточняют размер имеющейся задолженности по зарплате, чтобы погашать ее, сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

О кризисе на «Пензхиммаше» стало известно в начале июня. На предприятии долгое время не было должностного лица, которое выполняло бы управленческие функции. Работники сообщили, что им 2 месяца задерживают зарплату.

В дело вмешалась прокуратура. Надзорный орган провел проверку и внес представление в наблюдательный совет ОАО «Пензхиммаш», требуя немедленно устранить нарушения. С сотрудниками предприятия встретился прокурор Октябрьского района Пензы Алексей Дубровин.

В итоге наблюдательный совет назначил ответственное должностное лицо, имеющее соответствующие полномочия, права работников начали восстанавливать. Процесс находится на контроле прокуратуры.