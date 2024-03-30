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Происшествия

В Пензе из ямы с водой достали тело мужчины

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В субботу, 30 марта, в частном секторе Пензы нашли мертвого человека. Информация об этом появилась в Сети.

«В Цыганском Поселке мужчина утонул в яме. Только сегодня нашли тело. Время 10:40», - сообщил очевидец.

На размещенных кадрах запечатлена разрытая дорога. Котлован заполнен водой. Рядом стоят местные жители, место страшной находки осматривают сотрудники полиции.

В СУ СКР по Пензенской области сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что в Цыганский Поселок выехали следователи.

Ночью 23 февраля 35-летний житель Пензы упал в заполненный водой котлован на улице Суворова. Пострадавшего пришлось вытаскивать при помощи альпинистского снаряжения, после чего его госпитализировали с травмами. Прокуратура выявила нарушения, допущенные ресурсниками при проведении аварийных работ.

26 марта в Пензе из ручья в Октябрьском районе достали тело 82-летнего мужчины. Накануне утром пенсионер отправился на рыбалку, но домой не вернулся.

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Источник — фото, видео «Пенза новости»
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