В Пензе из ямы с водой достали тело мужчины

30.03.2024 | 11:12

В субботу, 30 марта, в частном секторе Пензы нашли мертвого человека. Информация об этом появилась в Сети.

«В Цыганском Поселке мужчина утонул в яме. Только сегодня нашли тело. Время 10:40», - сообщил очевидец.

На размещенных кадрах запечатлена разрытая дорога. Котлован заполнен водой. Рядом стоят местные жители, место страшной находки осматривают сотрудники полиции.

В СУ СКР по Пензенской области сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что в Цыганский Поселок выехали следователи.

Ночью 23 февраля 35-летний житель Пензы упал в заполненный водой котлован на улице Суворова. Пострадавшего пришлось вытаскивать при помощи альпинистского снаряжения, после чего его госпитализировали с травмами. Прокуратура выявила нарушения, допущенные ресурсниками при проведении аварийных работ.

26 марта в Пензе из ручья в Октябрьском районе достали тело 82-летнего мужчины. Накануне утром пенсионер отправился на рыбалку, но домой не вернулся.