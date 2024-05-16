Прокуратура: В Пензе не торопятся устранять дефекты на дорогах

16.05.2024 | 16:29

В Пензе прокуратура проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. В итоге выявилось множество нарушений госстандарта при содержании и ремонте улично-дорожной сети.

Так, на улицах Луговой, Стрельбищенской, Свободы, Долгой, Перовской, Антонова, Ударной, Новоселов, Большой Радищевской, Богданова, Красной, Лермонтова, Маршала Крылова, Сухумской, Мира и других, а также на проспекте Победы на проезжей части имеются многочисленные дефекты: выбоины, просадки, проломы, разрушения дорожного покрытия возле люков.

На улице Ленина место дорожных работ не обозначено средствами организации дорожного движения и предупреждающим дорожным знаком.

Кроме того, установлены отклонения крышек смотровых колодцев от нормативов.

«По результатам проверок руководителям МБУ «Пензавтодор», ООО «Горводоканал» и главе города Пензы внесено 9 представлений. В отношении должностного лица подрядной организации возбуждено дело об административном правонарушении», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Она отметила, что прокуроры контролируют восстановление нарушенного благоустройства и дорожного полотна после земляных работ.

7 мая на участке со снятым асфальтом на улице Гагарина провалился троллейбус. Просевшую машину пришлось вытаскивать с помощью тяжелой техники.

10-го числа на улице Рахманинова в капкан попал Chery Tiggo. Правое колесо ушло под землю, автомобиль уперся в асфальт бампером.

11 мая на улице Долгова грузовик провалился в покрытие дорожного полотна. В ловушку угодило заднее левое колесо.