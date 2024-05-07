В Пензе троллейбус погрузился в проезжую часть

07.05.2024 | 13:01

Во вторник, 7 мая, в Заводском районе Пензы провалился троллейбус, двигавшийся от улицы Ленина по Гагарина. Фото с места происшествия опубликовано в Сети. На них видно, что ЧП произошло в месте, где на ширину двух полос снят асфальт.

Посредине проезжей части установлен знак объезда слева, через двойную сплошную полосу. Легковые автомобили следуют этому указанию, но водитель электромашины поехал прямо. В итоге он успел выбраться на асфальтовое покрытие передними колесами, а задние ушли в глубину. Просевшая до самого корпуса машина не смогла ехать дальше.

Комментаторы не замедлили откликнуться. Большинство их считает виновником происшествия ремонтно-дорожные службы.

«Несколько дней на этом месте была небольшая ямка на первой полосе. Вчера в вечерний час пик приехали дорожники и раскопали эту ямку на 2 полосы. Щебенки насыпали мало, вот и результат! За такую «работу» надо дорожников вместе с ответственным лицами наказывать!» - описал ход событий один из них.

«Перекопали по всему городу дороги, оставляя на несколько дней, а то и недель такую картину. Асфальт, видимо, нынче в дефиците», - поддержал его другой.

«По таким дорогам весь новый транспорт раздолбят», - обеспокоился судьбой недавно прибывших в Пензу троллейбусов еще один горожанин.

Один из участников обсуждения посчитал, что вина лежит также и на водителе.

«Не зря там знак стоит слева объезжать, но общественный транспорт считает, что знаки не для них», - высказал он свою точку зрения.