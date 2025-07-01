Криминал

В Лопатинском районе именинник оскорбил гостя и погиб

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В Лопатинском районе 60-летнего местного жителя обвинили в гибели человека. Преступление было совершено 28 марта этого года.

Мужчину пригласил на день рождения 50-летний знакомый. Во время застолья они поссорились. Когда хозяин лег отдыхать, гость взял нож и дважды ударил его в живот и грудь, а затем ушел к себе домой.

Раненый скончался на месте происшествия. Сельчанина задержали и обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

«Вину мужчина признал, пояснил, что знакомый оскорблял его, в том числе нецензурной бранью, в связи с чем он решил наказать потерпевшего», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.

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