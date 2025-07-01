С пензенских экс-чиновника и бизнесмена взыскали более 9 млн руб.

01.07.2025 | 12:54

Бывший сотрудник Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области, а также руководитель компании должны будут выплатить более 9 млн рублей. Эти деньги они получили, нарушив запреты и ограничения антикоррупционного законодательства.

Согласно материалам дела, бывший сотрудник министерства при выборе компании, которая выполнила бы работы по госконтракту, лоббировал интересы конкретной организации. За это руководитель предприятия выплатил подельнику более 715 тыс. рублей.

Сама компания в 2020-2023 годах получила госконтракты на общую сумму более 8,5 млн рублей.

Бывшего чиновника осудили. Ему назначили штраф в размере 1 750 000 рублей и запретили заниматься госзакупками на 1 год и 6 месяцев.

Прокурор обратился в суд, требуя взыскать с руководителя организации и бывшего сотрудника министерства деньги, которые они получили в результате своего сговора. Иск удовлетворили. Виновники выплатят сумму в солидарном порядке.

«Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.