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Общество

В Пензенской области на въездах в леса установили 650 шлагбаумов

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В регионе готовятся к борьбе с лесными пожарами. Об этом рассказали в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В целом уже выполнены работы по созданию минерализованных полос и уходу за ними на протяженности 2 000 метров.

Для ограничения въезда в леса установлено более 650 шлагбаумов. Также размещено 500 стендов с информацией о мерах предупреждения лесных пожаров.

Сотрудники лесничеств проводят встречи с сельчанами и дачниками, где рассказывают о запрете сжигания сухой травы, обучают начальным действиям при обнаружении возгораний и дают единый номер прямой линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.

Также противопожарным обустройством занимаются арендаторы лесных участков, добавили в пресс-службе минлесхоза.

С 27 апреля в регионе действует режим повышенной готовности. Все силы и средства способны немедленно отреагировать в случае чрезвычайной ситуации, аварии или пожара.

В 2023 году в Пензенской области на землях лесного фонда возникло 34 лесных пожара, которые были оперативно ликвидированы. В общей сложности огонь прошел 41,9 га.

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Источник — фото областного минлесхоза
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