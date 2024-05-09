В Пензенской области на въездах в леса установили 650 шлагбаумов

09.05.2024 | 12:07

В регионе готовятся к борьбе с лесными пожарами. Об этом рассказали в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В целом уже выполнены работы по созданию минерализованных полос и уходу за ними на протяженности 2 000 метров.

Для ограничения въезда в леса установлено более 650 шлагбаумов. Также размещено 500 стендов с информацией о мерах предупреждения лесных пожаров.

Сотрудники лесничеств проводят встречи с сельчанами и дачниками, где рассказывают о запрете сжигания сухой травы, обучают начальным действиям при обнаружении возгораний и дают единый номер прямой линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.

Также противопожарным обустройством занимаются арендаторы лесных участков, добавили в пресс-службе минлесхоза.

С 27 апреля в регионе действует режим повышенной готовности. Все силы и средства способны немедленно отреагировать в случае чрезвычайной ситуации, аварии или пожара.

В 2023 году в Пензенской области на землях лесного фонда возникло 34 лесных пожара, которые были оперативно ликвидированы. В общей сложности огонь прошел 41,9 га.