В Кузнецке с начала года случилось 42 пожара

30.06.2025 | 11:29

С начала 2025 года в Кузнецке официально зарегистрировали 42 пожара. Это меньше, чем за аналогичный период 2024-го, когда их было 46, рассказали в МЧС в понедельник, 30 июня.

Во время возгораний два человека погибли (столько же в 2024-м), пять получили травмы (было три), уточнили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области.

На территории Кузнецкого района в 2025-м случилось 30 пожаров (было 24), никто из людей не погиб, как и в прошлом году, пострадал один человек (было 0).

Трагедия в Кузнецке, когда огонь унес жизни двух человек, случилась 22 марта на улице Пушкина. Тогда на первом этаже двухэтажного 16-квартирного кирпичного дома выгорело помещение площадью 50 кв. м.

Погибли две женщины, одной из которых было 50 лет, другой - 69.