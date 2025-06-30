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Происшествия

Появились новые кадры с места смертельного пожара в Бессоновке

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Стали известны подробности смертельного пожара, случившегося в Бессоновке вечером в воскресенье, 29 июня.

Появились новые кадры с места смертельного пожара в Бессоновке

В частном доме на улице Зинукова выгорела комната площадью 12 квадратных метров. После ликвидации пламени было обнаружено тело 26-летнего хозяина.

«При осмотре каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, на погибшем не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки примут процессуальное решение.

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Источник — фото СКР
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