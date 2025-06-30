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Происшествия

В Пензе пламя охватило квартиру в доме на улице Ухтомского

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В Пензе вечером в понедельник, 30 июня, на улице Ухтомского в микрорайоне Стрела случился серьезный пожар. Пламя охватило 2-комнатную квартиру на 9-м этаже дома № 5.

Кадры появились в Сети, на них видно, как из окон на улицу вырываются мощные языки пламени, идет сильный дым.

UPD: тревожный сигнал поступил в МЧС в 18:29. На место прибыли 12 человек личного состава, было задействовано 3 единицы техники.

Огонь уничтожил комнату на площади 15 кв. м, коридор (6 кв. м) и балкон (3 кв. м).

При пожаре пострадала 55-летняя женщина. Из дома было эвакуировано 10 человек, сообщили в МЧС.

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Источник — видео и фото группы «Пенза Новости»
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