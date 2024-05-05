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Общество

Пензенцы стали покупать молочную продукцию по другим правилам

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С мая на кассах в пензенских магазинах начали блокировать просроченную молочную продукцию. Нововведение пока действует в крупных торговых сетях, в дальнейшем его будут применять в остальных точках.

На странице ЦУР в соцсети «ВКонтакте» объяснен механизм блокирования.

Кассир, принимая товар от покупателя, сканирует штрих-код, данные отправляются в информационную систему. Ответ должен прийти в течение 1,5 секунды. В случае отсутствия нарушений молочный продукт продадут. Если нарушения есть, то касса предупредит о невозможности продажи.

«Запрет очень актуален для обеспечения прав потребителей на безопасность приобретаемого товара», - цитирует ЦУР начальника отдела Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Аллу Ильину.

Ранее сообщалось, что зачастую покупатели, желая сэкономить, приобретают продукты, срок годности которых вот-вот истечет. Прежде всего их привлекают скидки на такие товары.

По словам специалистов, употребление продуктов с истекшим сроком годности может спровоцировать рак, сердечно-сосудистые и другие заболевания.

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