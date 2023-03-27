Врачи объяснили, к чему приводит употребление просрочки

27.03.2023 | 09:04

Употребление продуктов с истекшим сроком годности может спровоцировать рак, сердечно-сосудистые и другие заболевания.

Как рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» диетолог Елена Соломатина, прием в пищу таких продуктов может сказаться со временем, а отравление ими носит как явный, так и скрытый характер.

«Острое отравление - первый вариант, с ним все понятно. Есть неострые отравления, которые можно пропустить. Например, сыр или колбаса покрылись корочкой. Человек может все это срезать и съесть продукт. Здесь отравление будет неявное, здоровый человек может даже ничего не почувствовать, или это будут легкое недомогание и упадок сил», - предупредила медик.

По ее словам, систематическим употреблением просрочки человек обрекает себя на раннее старение, серьезно рискует здоровьем.

Соломатина рассказала, что самые тяжелые случаи отравлений происходят из-за несвежих морских продуктов, в опасности и любители суши. Даже рис в составе этого блюда способен расстроить пищеварение. Эта крупа, как и макароны, не рассчитана на хранение в холодильнике. Съедать такие продукты нужно в течение дня приготовления, иначе велика вероятность, что они испортятся и навредят организму.

Диетолог отметила, что молочная продукция сейчас в большинстве случаев содержит множество ненатуральных компонентов, поэтому отравления ею случаются гораздо реже, чем раньше. Современное молоко обычно не скисает, но к концу срока годности у него появляется характерный горький привкус.

Некоторые продукты обладают большим сроком годности, но даже в этом случае можно прогадать, покупая их. Чем ближе к обозначенной дате, тем меньше остается питательных веществ. Отравления в таком случае не произойдет, но и пользы для здоровья не будет.

Специалисты отмечают: в последнее время покупатели, желая сэкономить, приобретают продукты, срок годности на которые вот-вот истечет. Прежде всего их привлекают скидки.