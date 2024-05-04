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Общество

Главе СКР доложат о расследовании причин обрушения потолка в Пензе

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нарушении прав жителей многоквартирного дома в Пензе.

29 апреля в доме на улице Пригородной в Монтажном обрушились межэтажные перекрытия. На место выезжали спасатели, они осмотрели завалы, пострадавших не обнаружили.

Причины и обстоятельства ЧП выясняет прокуратура. Во время выездного приема был определен механизм защиты и восстановления прав жильцов дома.

Теперь процессуальную проверку начало проводить Следственное управление СК России по Пензенской области. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального ведомства Сергею Родионову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

В информационном центре СКР отметили, что дом, построенный в 1955 году, признан аварийным в 2018-м.

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