В Пензенской области за 4 месяца ущерб от коррупции составил 951 000

24.05.2025 | 14:07

В Пензенской области с января по апрель этого года сотрудники регионального следственного управления возбудили 64 уголовных дела о коррупции. 23 материала о 56 преступлениях направлено в суд.

Об этом шла речь на заседании коллегии под председательством руководителя СУ СКР Владимира Игнатенкова.

Причиненный ущерб составил 951 000 рублей. Благодаря аресту имущества обвиняемых он полностью возмещен.

Глава ведомства подчеркнул, что раскрытие таких криминальных явлений - одно из ключевых направлений деятельности.

«Участники заседания обсудили практику рассмотрения сообщений о коррупционных преступлениях и их расследования», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.