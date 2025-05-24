Общество

В Пензенской области за 4 месяца ущерб от коррупции составил 951 000

Печать
Telegram

В Пензенской области с января по апрель этого года сотрудники регионального следственного управления возбудили 64 уголовных дела о коррупции. 23 материала о 56 преступлениях направлено в суд.

Об этом шла речь на заседании коллегии под председательством руководителя СУ СКР Владимира Игнатенкова.

Причиненный ущерб составил 951 000 рублей. Благодаря аресту имущества обвиняемых он полностью возмещен.

Глава ведомства подчеркнул, что раскрытие таких криминальных явлений - одно из ключевых направлений деятельности.

«Участники заседания обсудили практику рассмотрения сообщений о коррупционных преступлениях и их расследования», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте