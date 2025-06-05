Сетевое издание|18+|Четверг|5 июн 2025|13:35
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |

Криминал

В Пензе будут судить двух москвичей, забиравших у пенсионеров деньги

Печать
Telegram

В Пензе два жителя Московской области обвиняются в 6 эпизодах мошенничества в особо крупном размере и покушении на это преступление.

По данным следствия, в июле прошлого года молодые люди, один из которых не достиг совершеннолетия, стали участниками схемы «Ваш родственник попал в ДТП».

Жертвами мошенников стали жительницы Пензы и города Волгореченска Костромской области в возрасте от 77 до 89 лет. С помощью массового обзвона им сообщали, что их родственники стали участниками ДТП, и предлагали за деньги решить вопрос с «пострадавшими», не привлекая «виновников» к уголовной ответственности.

Затем москвичи получали информацию об адресах жертв и выезжали на место. Парни представлялись помощником и водителем следователя и получали от 150 тыс. до 700 тыс. рублей. В общей сложности они похитили у 7 потерпевших более 2 млн рублей.

Деньги они переводили на указанные им банковские счета, оставив себе около 100 тыс. рублей за услуги курьеров.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

В октябре 2024 года в Пензе суд вынес приговор двум подросткам-курьерам, которые получили от престарелых пенсионерок 1 млн 700 тыс. руб. Каждому из них было назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте