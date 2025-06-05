В Пензе будут судить двух москвичей, забиравших у пенсионеров деньги

05.06.2025 | 09:55

В Пензе два жителя Московской области обвиняются в 6 эпизодах мошенничества в особо крупном размере и покушении на это преступление.

По данным следствия, в июле прошлого года молодые люди, один из которых не достиг совершеннолетия, стали участниками схемы «Ваш родственник попал в ДТП».

Жертвами мошенников стали жительницы Пензы и города Волгореченска Костромской области в возрасте от 77 до 89 лет. С помощью массового обзвона им сообщали, что их родственники стали участниками ДТП, и предлагали за деньги решить вопрос с «пострадавшими», не привлекая «виновников» к уголовной ответственности.

Затем москвичи получали информацию об адресах жертв и выезжали на место. Парни представлялись помощником и водителем следователя и получали от 150 тыс. до 700 тыс. рублей. В общей сложности они похитили у 7 потерпевших более 2 млн рублей.

Деньги они переводили на указанные им банковские счета, оставив себе около 100 тыс. рублей за услуги курьеров.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

В октябре 2024 года в Пензе суд вынес приговор двум подросткам-курьерам, которые получили от престарелых пенсионерок 1 млн 700 тыс. руб. Каждому из них было назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно.