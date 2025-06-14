Расследование наезда самокатчика на пензячку контролирует СКР

14.06.2025 | 12:00

Инцидентом с участием самокатчика и пешехода, случившимся в Пензе, заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

11 июня на улице Баумана 31-летний мужчина на электросамокате сбил 46-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали с травмами.

В региональном следственном управлении организовали процессуальную проверку. Однако ею дело не ограничилось.

Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СКР по Пензенской области Владимиру Игнатенкову возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах, а по завершении расследования - о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.