Криминал

В Пензенском районе мигрант пошел на криминал, чтобы выручить друзей

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В Пензенской области 45-летний иностранный гражданин стал фигурантом уголовного дела: ему инкриминируется покушение на дачу взятки сотруднику полиции.

5 мая мужчина узнал, что двое его знакомых задержаны за появление в общественном месте в пьяном виде.

Он пришел в отдел МВД России по Пензенскому району и попытался дать заместителю начальника 11 000 рублей, чтобы тот не привлекал к ответу его приятелей.

В Пензенском районе мигрант пошел на криминал, чтобы выручить друзей

Полицейский отказался от денег. Теперь к ответственности - не административной, а уголовной - привлекут уже мигранта, пожелавшего выручить товарищей. Банкноты, предназначенные для взятки, изъял следователь во время осмотра места событий.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, сообщила старший помощник СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Это не первый случай, когда иностранцы пробуют подкупить пензенских стражей порядка. Так, в августе прошлого года в Сердобске 54-летний гражданин Республики Молдова сделал 2 такие попытки, но безуспешно.

В ноябре 39-летний гражданин Республики Узбекистан, нарушивший миграционное законодательство России, хотел вручить участковому уполномоченному 15 000 рублей. В итоге гастарбайтер предстал перед судом и был оштрафован на 300 000 рублей.

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Источник — фото СУ СКР по Пензенской области
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