Названа возможная причина пожара, погубившего семью в Никольске

03.05.2025 | 14:43

По предварительной версии, причиной смертельного пожара в Никольске, случившегося в ночь на субботу, 3 мая, мог стать аварийный режим работы электросети.

Возгорание произошло в доме на улице Пугачевской. Огонь тушили 11 человек, привлекалось 4 единицы спецтехники. Пламя уничтожило деревянный дом площадью 60 кв. м и оплавило стену соседнего строения.

После ликвидации пожара были обнаружены тела 72-летней женщины и 50-летнего мужчины.

«При осмотре каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, на погибших не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», погибшие - мать и сын.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение.

Сотрудники следственного управления просят жителей региона тщательно соблюдать правила обращения с огнем, эксплуатации электросетей и электроприборов, газового и печного оборудования.