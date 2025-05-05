В Пензе полицейские за день проверили более 1 000 домов

05.05.2025 | 20:18

Полицейские подвели итоги профилактического мероприятия «Улица», прошедшего в Пензе. За день в его рамках они проверили более тысячи домов.

В мероприятии участвовали 604 полицейских, 101 представитель народных дружин и казачества, а также 55 бойцов отряда «Тигр».

Всего участники посетили около 1 153 квартир и домов, 169 мест, где собираются люди, ведущие антиобщественный образ жизни, и 227 точек, популярных у подростков.

«Вместе с тем по месту жительства проверено более 200 лиц, состоящих под административным надзором, 189 несовершеннолетних, находящихся на учете в ПДН, 219 ранее судимых граждан, 129 лиц, склонных к совершению семейно-бытового дебоширства», - сообщили в областном УМВД РФ.

Также полицейские проверили 547 автомобилей и мотоциклов.

В результате было составлено более 460 протоколов об административных нарушениях и выявлено 35 преступлений. Тяжких и особо тяжких не было.