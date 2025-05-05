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Общество

В Пензе полицейские за день проверили более 1 000 домов

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Полицейские подвели итоги профилактического мероприятия «Улица», прошедшего в Пензе. За день в его рамках они проверили более тысячи домов.

В мероприятии участвовали 604 полицейских, 101 представитель народных дружин и казачества, а также 55 бойцов отряда «Тигр».

В Пензе полицейские за день проверили более 1 000 домов

Всего участники посетили около 1 153 квартир и домов, 169 мест, где собираются люди, ведущие антиобщественный образ жизни, и 227 точек, популярных у подростков.

«Вместе с тем по месту жительства проверено более 200 лиц, состоящих под административным надзором, 189 несовершеннолетних, находящихся на учете в ПДН, 219 ранее судимых граждан, 129 лиц, склонных к совершению семейно-бытового дебоширства», - сообщили в областном УМВД РФ.

В Пензе полицейские за день проверили более 1 000 домов

Также полицейские проверили 547 автомобилей и мотоциклов.

В Пензе полицейские за день проверили более 1 000 домов

В результате было составлено более 460 протоколов об административных нарушениях и выявлено 35 преступлений. Тяжких и особо тяжких не было.

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Источник — фото областного УМВД РФ
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