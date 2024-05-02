В пензенской квартире обрушился потолок

02.05.2024 | 11:52

В квартире дома № 5 на улице Пригородной в Монтажном обрушился потолок. ЧП случилось 29 апреля. О нем сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

Вызов поступил в 16:40. Помимо спасателей, в квартиру прибыли представители Управления по делам ГОЧС Пензы. Они осмотрели место происшествия.

«Пострадавших в результате обрушения не обнаружено», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

Похожее ЧП случилось в Пензе в конце июня 2022 года. Потолок рухнул в квартире на последнем, третьем этаже дома № 113 на улице Калинина.

Жильцов ранним утром разбудил грохот на кухне. В ЧП никто не пострадал. Хозяйка квартиры после вспоминала, что в течение нескольких дней до происшествия слышала тихий шорох рядом с потолком. Крыша в доме никогда не текла.