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Происшествия

В пензенской квартире обрушился потолок

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В квартире дома № 5 на улице Пригородной в Монтажном обрушился потолок. ЧП случилось 29 апреля. О нем сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

Вызов поступил в 16:40. Помимо спасателей, в квартиру прибыли представители Управления по делам ГОЧС Пензы. Они осмотрели место происшествия.

В пензенской квартире обрушился потолок

«Пострадавших в результате обрушения не обнаружено», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

Похожее ЧП случилось в Пензе в конце июня 2022 года. Потолок рухнул в квартире на последнем, третьем этаже дома № 113 на улице Калинина.

Жильцов ранним утром разбудил грохот на кухне. В ЧП никто не пострадал. Хозяйка квартиры после вспоминала, что в течение нескольких дней до происшествия слышала тихий шорох рядом с потолком. Крыша в доме никогда не текла.

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Источник — фото Пензенского пожарно-спасательного центра
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