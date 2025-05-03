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Криминал

В Пензе расследуют нападение собак на мать и дочь

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В субботу, 3 мая, безнадзорные собаки покусали 2 жительниц Пензы. Об этом рассказал горожанин, снявший животных на камеру и разместивший видео в Сети.

«Фрунзе, 36. Вот эти собаки только что покусали мою дочку и жену», - говорит он за кадром.

Кроме видео пензенец опубликовал и фотофиксацию ран. По мнению мужчины, стерилизация и чипирование крупных псов является полумерой: агрессивных собак необходимо отлавливать.

Пост вызвал массу комментариев. Большинство участников обсуждения жалуются на агрессивных бездомных собак и считают, что им не место на городских улицах.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Пензенской области, возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Автора поста попросили связаться с дежурным для уточнения всех обстоятельств произошедшего.

«Доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения безнадзорных собак на женщину с ребенком запросил глава Следкома РФ Александр Бастрыкин. Он поручил и. о. руководителя регионального ведомства Петру Юдину доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Также проверку проводит прокуратура Октябрьского района Пензы.

«Будет дана оценка полноте реализации органами местного самоуправления полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Будет решаться вопрос о привлечении виновных к ответственности и взыскании в пользу несовершеннолетней пострадавшей компенсации морального вреда», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

15 марта в Пензе на улице Экспериментальной ученика 4-го класса школы № 20 покусали бездомные псы. По словам местных жителей, ранее собак отловили, а затем выпустили обратно на территорию школы. Александр Бастрыкин также контролирует расследование дела.

В конце апреля 28 апреля стало известно, что в Кузнецке участились случаи нападения чипированных, то есть лишенных возможности размножаться, собак на детей.

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Источник — видео «Короче, Пенза»
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