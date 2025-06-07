Причину смерти жителя деревни Сяськино установит экспертиза

Следователи устанавливают причину смерти 79-летнего жителя деревни Сяськино Белинского района.
Ранее сообщалось, что тело нашли на водной глади водоема в месте, не оборудованном для купания.
В региональном следственном управлении уточнили: оно было обнаружено 3 июня возле пруда.
При осмотре места происшествия каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. Точная причина и давность смерти сельчанина станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила и. о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Пензенской области Екатерина Тактаева.
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