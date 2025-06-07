Причину смерти жителя деревни Сяськино установит экспертиза

07.06.2025 | 16:14

Следователи устанавливают причину смерти 79-летнего жителя деревни Сяськино Белинского района.

Ранее сообщалось, что тело нашли на водной глади водоема в месте, не оборудованном для купания.

В региональном следственном управлении уточнили: оно было обнаружено 3 июня возле пруда.

При осмотре места происшествия каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. Точная причина и давность смерти сельчанина станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила и. о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Пензенской области Екатерина Тактаева.