Криминал

В Пензе суд ждет еще двух охранников подпольного игрового клуба

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В Пензе еще двух фигурантов дела о подпольном игровом клубе ждет суд. Пять человек уже были осуждены за это преступление, однако следователи установили других участников криминального сообщества.

В декабре 2021 года жительница Бессоновского района арендовала в Пензе помещение на улице Кузнецкой. Там она установила не менее 24 игровых автоматов, а также наняла 3 администраторов и охранников. В начале 2022 года нелегальный клуб переехал на улицу Ударную.

Бизнес-леди руководила рабочим процессом, распоряжалась доходами, контролировала затраты и выплачивала подчиненным вознаграждение. Администраторы принимали клиентов, учитывали ставки, получали деньги и выдавали выигрыши.

Охранники открывали посетителям входную дверь для пропуска их в игровой зал, контролировали соблюдение порядка, поведение игроков, сохранность имущества. После каждой смены они получали по 1 500 рублей.

В октябре 2022 года сотрудники полиции пришли с обыском и изъяли игровое оборудование.

В январе 2025-го организатора группы приговорили к 3 годам лишения свободы условно, а четверых соучастников - к срокам от 2 лет до 2 лет и 2 месяцев лишения свободы условно.

«Уголовное дело в отношении еще двоих охранников направлено в суд», - сообщили в СУ СКР по Пензенской области.

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