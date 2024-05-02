В Пензе за нанесение разметки краской готовы заплатить 4 млн

02.05.2024 | 14:00

На нанесение разметки краской в Пензе планируют потратить 4 млн 108 тысяч 578 рублей 8 копеек. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

В перечне - 240 объектов улично-дорожной сети, расположенных во всех микрорайонах города. По условиям контракта, который заключат по итогам торгов, выполнить все работы необходимо в течение 2 недель с даты подписания документов.

В качестве основного срока исполнения контракта указано 1 июля 2024 года.

Заказчиком работ по нанесению разметки выступает МБУ «Пензавтодор». Закупка проводится за счет собственных средств организации. В четверг, 2 мая, завершился прием заявок, 3-го числа станет известно, сочтут ли процесс закупки завершенным.

Кроме того, стершуюся за зиму разметку восстанавливают с помощью термопластика. Ранее сообщалось, что «Пензавтодор» заказал 50 тонн материала.