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Общество

В Пензе за нанесение разметки краской готовы заплатить 4 млн

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На нанесение разметки краской в Пензе планируют потратить 4 млн 108 тысяч 578 рублей 8 копеек. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

В перечне - 240 объектов улично-дорожной сети, расположенных во всех микрорайонах города. По условиям контракта, который заключат по итогам торгов, выполнить все работы необходимо в течение 2 недель с даты подписания документов.

В качестве основного срока исполнения контракта указано 1 июля 2024 года.

Заказчиком работ по нанесению разметки выступает МБУ «Пензавтодор». Закупка проводится за счет собственных средств организации. В четверг, 2 мая, завершился прием заявок, 3-го числа станет известно, сочтут ли процесс закупки завершенным.

Кроме того, стершуюся за зиму разметку восстанавливают с помощью термопластика. Ранее сообщалось, что «Пензавтодор» заказал 50 тонн материала.

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