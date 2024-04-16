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Общество

В Пензе восстанавливают стершуюся за зиму разметку

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В Пензе продолжаются работы по восстановлению дорожной разметки, стершейся за зиму. Так, сейчас специалисты трудятся на улицах Пушкина и Дизельной.

В Пензе восстанавливают стершуюся за зиму разметку

На пересечении Пушкина с Плеханова наносят желто-белые линии нерегулируемого пешеходного перехода, рассказали в городском управлении ЖКХ.

В Пензе восстанавливают стершуюся за зиму разметку

Ранее сообщалось, что МБУ «Пензавтодор» заказало 50 тонн термопластика с микростеклошариками для обновления разметки в областном центре.

Как правило, к Дню Победы стараются отрисовать улицы, ведущие к Монументу воинской и трудовой славы. Все остальное обычно бывает готово ближе к середине лета.

В прошлом году линии начали обновлять в первых числа апреля. Термопластик должен был использоваться на 135 объектах, краска - на 136. Весь объем работ обещали выполнить до Дня города (12 июня), однако этого не случилось.

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Источник — фото № 1 и 3 городского УЖКХ
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