В Пензе восстанавливают стершуюся за зиму разметку

16.04.2024 | 12:42

В Пензе продолжаются работы по восстановлению дорожной разметки, стершейся за зиму. Так, сейчас специалисты трудятся на улицах Пушкина и Дизельной.

На пересечении Пушкина с Плеханова наносят желто-белые линии нерегулируемого пешеходного перехода, рассказали в городском управлении ЖКХ.

Ранее сообщалось, что МБУ «Пензавтодор» заказало 50 тонн термопластика с микростеклошариками для обновления разметки в областном центре.

Как правило, к Дню Победы стараются отрисовать улицы, ведущие к Монументу воинской и трудовой славы. Все остальное обычно бывает готово ближе к середине лета.

В прошлом году линии начали обновлять в первых числа апреля. Термопластик должен был использоваться на 135 объектах, краска - на 136. Весь объем работ обещали выполнить до Дня города (12 июня), однако этого не случилось.