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Общество

В Пензе на время откроют въезд на Восточное и Новозападное кладбища

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В Пензе на 3 дня снимут ограничения на въезд на Восточное и Новозападное кладбища. Об этом в четверг, 2 мая, сообщили в пресс-службе администрации города.

Беспрепятственный проезд разрешат легковому транспорту 5, 12 и 14 мая с 10:00 до 15:00.

«Меры вводятся в связи с увеличением потока желающих навестить места захоронений своих близких в дни православных праздников», - объяснили в мэрии.

Въезд на кладбища закрыли из-за того, что посетители на машинах нарушали благоустройство: повреждали ограждения, памятные плиты, скамейки, бордюрный камень. Проехать могут только

только катафалки, автомобили с лицами пожилого возраста или гражданами с ограниченными возможностями здоровья, специализированные транспортные средства. Остальным гражданам необходимо оформить пропуск.

В 2023 году с 11 по 15 апреля также снимали ограничения на въезд, чтобы пензенцы смогли привести в порядок могилы своих близких.

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