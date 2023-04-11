Ограничения по въезду на кладбища Пензы сняли

11.04.2023 | 13:09

Ограничения на въезд на кладбища Пензы временно сняли. Это сделано для того, чтобы перед Пасхой посетители смогли привести в порядок захоронения близких.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, доступ будет открыт с 11 по 15 апреля с 10:00 до 15:00.

С 16-го числа ограничения вернутся: въезд разрешат только катафалкам, автомобилям с пожилыми людьми или с гражданами с ограниченными возможностями здоровья, а также спецтехнике. Также транспорту разрешено передвигаться по кладбищу в случаях установки или замены намогильных сооружений.

Сейчас пензенские места захоронений приводят в порядок: отсыпаются гравием и грейдируются участки дорог, где образовались колеи, вывозится мусор. На Новозападном и Восточном кладбищах установят по пять баков с водой.

Ранее стало известно, что при вводе ограничений на въезд к местам захоронений чиновники руководствовались постановлением главы администрации города Пензы от 4 февраля 2004 года № 245. Также запрет связан с тем, что автомобилисты разрушают памятные плиты, скамейки, бордюрный камень, часто наезжая на них.

Пензенцы возмущены ограничениями и просят в соцсетях отказаться от них.