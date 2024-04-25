В Мокшанском районе окропили святой водой поля, семена и технику

25.04.2024 | 12:15

В Мокшанском районе Пензенской области провели молебен перед началом посевных работ. Поля, семена и технику окропили освященной водой.

Обряд организовали 22 апреля по просьбе местной агрофирмы. «Настоятель Никольского молитвенного дома с. Царевщино протоиерей Михаил Жемчугов совершил молебное пение о призывании помощи Святаго Духа перед началом всякого доброго дела», - пояснили в Пензенской епархии.

На богослужении присутствовали руководитель и сотрудники компании. Протоиерей, после того как провел молебен, благословил всех на предстоящий земледельческий труд.

В Пензенской области стартовала посевная кампания, работы идут во всех 27 районах. Планируется засеять более миллиона гектаров.

В регионе будут выращивать пшеницу, ячмень, рапс, овес, подсолнечник, сахарную свеклу и овощи.