В Мокшанском районе окропили святой водой поля, семена и технику

В Мокшанском районе Пензенской области провели молебен перед началом посевных работ. Поля, семена и технику окропили освященной водой.
Обряд организовали 22 апреля по просьбе местной агрофирмы. «Настоятель Никольского молитвенного дома с. Царевщино протоиерей Михаил Жемчугов совершил молебное пение о призывании помощи Святаго Духа перед началом всякого доброго дела», - пояснили в Пензенской епархии.
На богослужении присутствовали руководитель и сотрудники компании. Протоиерей, после того как провел молебен, благословил всех на предстоящий земледельческий труд.
В Пензенской области стартовала посевная кампания, работы идут во всех 27 районах. Планируется засеять более миллиона гектаров.
В регионе будут выращивать пшеницу, ячмень, рапс, овес, подсолнечник, сахарную свеклу и овощи.
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