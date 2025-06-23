На улице Рылеева в Пензе планируют построить храм

В воскресенье, 22 июня, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим освятил место под строительство храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского на КПД.
Здание планируется возвести на улице Рылеева.
На совершении чина присутствовали местные жители и глава администрации Железнодорожного района Андрей Шулькин.
«Никогда еще на этом месте не строились храмы Божии, и сегодня мы совершили воистину благое и великое дело. Я призываю всех вас быть не просто наблюдателями, но деятельными участниками возведения храма. От каждого требуется и молитва, и посильная помощь. Поэтому призываю вас прилагать все усилия к тому, чтобы храм на этом месте был возведен в скорейшее время», - обратился к ним митрополит.
Всем участникам богослужения на молитвенную память были подарены иконки святителя Спиридона Тримифунтского, сообщили в епархии.
Фото Ильи Школина.
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