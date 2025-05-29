30 мая в Засечном состоится закладка храма преподобной Евфросинии

В пятницу, 30 мая, на Лазурной, 2, в Засечном (Спутник) будет заложен основной храм в честь преподобной Евфросинии Московской.
Весной 2022 года там построили временный небольшой храм на 300 человек. Сейчас богослужения проходят в нем.
В 8:00 состоится литургия, которую возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Сразу после нее начнется чин освящения места под строительство храма.
Проект предусматривает возведение комплекса площадью около 3 000 кв. м. Он будет состоять из одноэтажного храма (с подвалом) с колокольней-звонницей и трехэтажного приходского дома.
В приходском доме разместят духовно-просветительский центр, сообщили в Пензенской епархии.
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