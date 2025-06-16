В Пензе создают группу поддержки для семей, где есть зависимые

16.06.2025 | 10:01

В храме во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского в Пензе организуется группа церковной поддержки для семей, в которых есть страдающие от зависимостей.

Уточняется, что подразумевается любая зависимость: алкогольная, наркотическая, игровая.

«Встречи будут проходить по вторникам и пятницам в 19:00», - уточнили в Пензенской епархии.

Желающим посещать их нужно обратиться в церковную лавку храма или по телефону 8-927-365-14-51.

Храм во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского располагается на улице Лермонтова, 28, корпус 21.