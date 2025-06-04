Из жизни

В Пензе осужденный венчался в исправительной колонии

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В Пензе для осужденного исправительной колонии № 4 провели таинство венчания. Оно прошло в храме Николая Чудотворца, расположенном на территории учреждения.

Мужчина женился в ноябре 2024 года. Находясь в колонии, стал верующим и решил скрепить брачный союз в церкви.

«Я осознал, что истинное исправление начинается с чистоты помыслов и ответственности перед близкими. Для нас это шаг к новой жизни, где семья - основа всего», - поделился осужденный.

В Пензе осужденный венчался в исправительной колонии

Венчал супругов священнослужитель отдела Пензенской епархии иерей Игорь Илюшин. Перед этим пара исповедалась и причастилась, сообщили в пресс-службе областного УФСИН России.

«Венчание - это духовное рождение семьи. Через него супруги обретают благодать для преодоления испытаний. Особенно важно, когда один из них проходит путь исправления - это учит смирению, прощению и дает силы для искупления прошлого» - отметил иерей.

В Пензе осужденный венчался в исправительной колонии

По словам начальника отдела воспитательной работы с осужденными Александра Борисова, такие мероприятия могут изменить отношение людей к жизни, чтобы они вернулись в общество с обновленными принципами.

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Источник — фото областного УФСИН РФ
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