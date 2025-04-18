На Пасху выпившие пензенцы не смогут приблизиться к храмам

18.04.2025 | 10:30

Во время проведения богослужений, крестных ходов и литургий, посвященных празднованию Пасхи, безопасность пензенцев будут обеспечивать военнослужащие и сотрудники Росгвардии.

«Бойцы ОМОНа будут поддерживать правопорядок и охранять объекты, подлежащие обязательной защите во время праздничных богослужений», - уточнили в областном управлении.

Кроме того, росгвардейцы вместе с полицейскими проследят, чтобы в местах проведения религиозных мероприятий не появлялись пьяные люди.

В Спасском кафедральном соборе богослужение общей продолжительностью около 3 часов в ночь с 19 на 20 апреля возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Оно запланировано на 23:30.

В полночь пройдет крестный ход. 20 апреля в 16:00 начнется Великая вечерня, которая продлится около 40 минут.