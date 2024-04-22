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Экономика

Губернатор объявил о старте посевной кампании в Пензенской области

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В Пензенской области стартовала посевная кампания, работы идут во всех 27 районах. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Уже засеяно порядка 33 тысяч гектаров, всего же в планах более миллиона.

«Наши аграрии обеспечены необходимым количеством техники, оборудования, горючего и семян», - отметил губернатор.

Так, в прошлом году сельхозпредприятия приобрели 129 тракторов и 63 комбайна, в текущем - еще 39 тракторов и 24 комбайна. Всего в их распоряжении 4 220 тракторов, 2 518 культиваторов и 301 высокотехнологический посевной комплекс.

«Будем выращивать пшеницу, ячмень, рапс, овес, подсолнечник, сахарную свеклу, овощи. От труда наших земледельцев зависит продовольственная безопасность Пензенской области. Уверен, что они не подведут», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Продолжаются и сезонные полевые работы. Боронование почв проведено на площади более 700 тысяч гектаров, а на трети полей, занятых посевами озимых, внесена подкормка (более 120 тысяч гектаров), сообщили в областном правительстве.

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Источник — фото областного правительства
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