В Пензенской области яровой сев охватит более миллиона гектаров

11.05.2025 | 12:39

В воскресенье, 11 мая, губернатор Олег Мельниченко сообщил, что в этом году пензенские аграрии работают с заметным опережением.

Они уже приступили к севу поздних сельхозкультур: гречихи, проса, сои и кукурузы. «Темпы посевной компании в Пензенской области радуют», - отметил глава региона на своих страницах в соцсетях.

Уже засеяно более 820 000 га, что составляет 72% от общего плана.

Зерновые и зернобобовые культуры на пензенских полях займут более 437 000 га, подсолнечник - 199 000 га, сахарная свекла - 60 000 га.

«В этом году яровым севом планируется охватить свыше миллиона гектаров. Продовольственная безопасность будет обеспечена», - заключил Олег Мельниченко.