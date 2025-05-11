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Экономика

В Пензенской области яровой сев охватит более миллиона гектаров

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В воскресенье, 11 мая, губернатор Олег Мельниченко сообщил, что в этом году пензенские аграрии работают с заметным опережением.

Они уже приступили к севу поздних сельхозкультур: гречихи, проса, сои и кукурузы. «Темпы посевной компании в Пензенской области радуют», - отметил глава региона на своих страницах в соцсетях.

В Пензенской области яровой сев охватит более миллиона гектаров

Уже засеяно более 820 000 га, что составляет 72% от общего плана.

Зерновые и зернобобовые культуры на пензенских полях займут более 437 000 га, подсолнечник - 199 000 га, сахарная свекла - 60 000 га.

«В этом году яровым севом планируется охватить свыше миллиона гектаров. Продовольственная безопасность будет обеспечена», - заключил Олег Мельниченко.

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Источник — фото - кадры с видео из ТГ-канала Олега Мельниченко
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