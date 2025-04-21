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История

История Пензы: В церкви XIX века размещалось зернохранилище

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Главной достопримечательностью бывшего села Веселовка стала Введенская церковь на Пермской, 2а. Более 100 лет назад выглядела она иначе. Храм появился по распоряжению Синода.

Пенза делилась на районы, именуемые по церковным устоям приходами. Веселовка относилась к Введенскому, жители ходили молиться в одноименный храм (на современной улице Куйбышева). Верующим это было крайне неудобно, поскольку церковь стояла слишком далеко от села. Тогда Синод повелел построить отдельный храм.

Проект здания в старинном русском стиле разработал архитектор Алексей Эренберг, а первый кирпич в фундамент заложили 27 июня 1899 года. Строительство храма затянулось - церковь открылась только в 1906-м.

Первый престол освящал епископ Тихон Никаноров, которого позже возвели в сан священномученика. В годы Гражданской войны его повесили по приказу атамана Шкуро на воротах Благовещенского монастыря в Борисоглебске. Местные верующие, между прочим, сильно почитают нашего земляка.

Сталинскую эпоху церковь пережить не смогла. В 30-е годы прошлого века храм закрыли, а затем тут долгое время размещалось зернохранилище. Заново открылась церковь только в 1991-м.

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