На Спасском соборе появилась новая мозаичная икона

25.06.2025 | 16:30

В Пензе завершилась установка мозаичных икон на фасадах Спасского кафедрального собора. Последней стала ростовая икона Спасителя «Господь Вседержитель» с восточной стороны.

Ее изготовила мозаичист творческой мастерской Анатолия Алешина (с. Дивеево) Елена Зелева. Установку провели в среду, 25 июня.

С северной стороны на Спасском соборе размещена Казанская-Пензенская икона Божией Матери.

С южной стороны установлена икона святителя Иннокентия Пензенского.

На западной стене (над главным входом в собор) - Деисус. Это композиция, состоящая из 3 икон: в центре - Иисус Христос Пантократор, слева (от зрителя) - Богородица, справа - Иоанн Креститель.