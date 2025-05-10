В «Тарханах» отреставрируют вход в церковь Михаила Архистратига

В церкви Михаила Архистратига (Архангела) в государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» планируют провести реставрацию.
Соответствующее разрешение выдало Министерство по охране памятников истории и культуры Пензенской области.
Речь идет о реставрации деревянных входных блоков здания.
Церковь строилась на средства бабушки поэта Елизаветы Арсеньевой с 1826 по 1840 год. Она является интересным примером русской провинциальной архитектуры середины XIX века в стиле ампир.
Церковь входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Могила Лермонтова Михаила Юрьевича (1814-1841)».
«Разрешение выдано на срок до 31 декабря 2025 года», - отметили в министерстве.
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