Дан прогноз видам на урожай грибов в 2025 году

29.03.2025 | 15:48

Обилие грибов зависит не только от погоды, но и еще от одного фактора. О нем рассказал известный пензенский миколог, доктор биологических наук, профессор аграрного университета, академик РАЕН Александр Иванов.

«Бывает, что и дождь, и тепло, а грибов мало. А бывает год, когда появляется масса самых разнообразных видов. Дело в том, что существует 11-летний цикл солнечной активности, от которого зависит урожай грибов. Периодически повторяющаяся солнечная активность - это постоянно действующий фактор, как длина светового дня», - пояснил он.

По словам Александра Иванова, особо урожайными были 1999-2001, 2011-2012, 2020-2022 годы.

«Но есть еще и 25-летний цикл солнечной активности. Вот в 2000 году циклы как раз совпали, поэтому было море грибов. И 2025 год, если засухи не случится, будет грибным», - спрогнозировал ученый.

По его словам, в 2024-м сбор мог стать богатым - помешало отсутствие дождей.

«Но и в засуху грибы лезли: в середине сентября я находил поддубовики, которые выросли из растрескавшейся земли. И в 2010 году, который был на пике 11-летнего цикла, после страшной жары появлялись маслята - достаточно было выпасть росе», - напомнил он.