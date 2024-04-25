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Общество

Уничтожение гнезд в парке: пензенская полиция начала проверку

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Жительница Пензы, которую не оставила равнодушной ситуация с уничтожением гнезд в Детском парке, написала заявление в полицию.

В региональном УМВД РФ сетевому изданию «ПензаИнформ» данный факт подтвердили. «Обращение зарегистрировано. Будет проведена проверка», - уточнили в пресс-службе.

Массовое уничтожение гнезд грачей было замечено 23 апреля. Оно шокировал горожан, которые сфотографировали и сняли происходящее на камеру телефона. В кадр попали несколько трупов птенцов.

Директор парка им. Белинского Елена Савельева (Детский является его структурным подразделением), объяснила, что в зоне отдыха проводили опиловку и кронирование деревьев.

«Это вынужденная мера, потому что парк немолодой, очень большое количество больных деревьев, которые мы, к сожалению, раньше не могли спилить в связи с тем, что вышка не может заехать в грязь. Поэтому - вот сейчас у нас территория просохла - мы вынуждены были именно в этот период проводить работы по кронированию и опиловке», - заявила она, подчеркнув, что ветки были расположены над прогулочными аллеями.

«Мы активно занимаемся высадкой новых деревьев, но старые приходится как бы немножко опиливать, некоторые - сносить. На некоторых деревьях были гнезда, мы вынуждены были эти гнезда снять», - добавила Елена Савельева.

Между тем на снимках с мертвыми птенцами и видеозаписи, сделанных пензенцами, под деревьями не видно ни спиленных веток, ни аллей.

Позже в городском управлении культуры сообщили, что сотрудников Детского парка, где сбили птичьи гнезда, привлекут к дисциплинарной ответственности, если выяснится, что с их стороны была допущена халатность.

«Приносим свои извинения за данный инцидент. С администрацией учреждения проведена разъяснительная работа. Данный негативный опыт будет учтен при организации дальнейшей подобной работы», - такое сообщение представитель управления опубликовал на странице губернатора во «ВКонтакте» в ответ на критику пользователей.

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