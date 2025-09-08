Сетевое издание|18+|Понедельник|8 сен 2025|17:34
Происшествия

В Пензе мужчина вызвал спасателей из-за летучей мыши

В Пензе в ночь на воскресенье, 7 сентября, спасатели выезжали на улицу Виражную (микрорайон Автодром Вираж), чтобы помочь хозяину частного дома, обнаружившему в комнате летучую мышь.

Сигнал в пожарно-спасательный центр поступил в 1:20. Мужчина не мог самостоятельно поймать или выгнать животное.

«Спасатели, прибыв по адресу, обследовали комнату и обнаружили, что летучая мышь забилась за шкаф», - рассказали в ППСЦ. Специалисты отодвинули мебель и, используя брезентовые рукавицы, поймали летучую мышь.

В Пензе мужчина вызвал спасателей из-за летучей мыши

Позже они выпустили ее в лесном массиве.

«Летучие мыши средней полосы России исключительно насекомоядны. В их рацион входят бабочки, комары, мотыльки, мошки и различные жучки - вредители лесов и сельского хозяйства. Эти млекопитающие не нападают на людей и стараются держаться от человека подальше. Летучая мышь может укусить человека только при непосредственном контакте, когда будет защищаться, поэтому ловить и брать ее голыми руками нельзя», - пояснили в пожарно-спасательном центре.

Источник — фото ППСЦ
