Директор парка рассказала, почему уничтожили гнезда грачей

24.04.2024 | 14:34

Ситуацию с разорением гнезд грачей в Детском парке, вызвавшим гибель птенцов, прокомментировала директор парка им. Белинского Елена Савельева (Детский является его структурным подразделением).

«В Детском парке, Парке времен, непосредственно в зоне отдыха проводились работы по опиловке, кронированию деревьев. Это вынужденная мера, потому что парк немолодой, очень большое количество больных деревьев, которые мы, к сожалению, раньше не могли спилить в связи с тем, что вышка не может заехать в грязь. Поэтому - вот сейчас у нас территория просохла - мы вынуждены были именно в этот период проводить работы по кронированию и опиловке», - заявила она.

Елена Савельева подчеркнула, что деревья старые, ветки расположены над прогулочными аллеями и сейчас идет обновление парка.

«Мы активно занимаемся высадкой новых деревьев, но старые приходится как бы немножко опиливать, некоторые - сносить. На некоторых деревьях были гнезда, мы вынуждены были эти гнезда снять», - подытожила директор парка.

Жалобы пензенцев на то, что в Детском парке (бывший парк Ульяновых) массово уничтожают гнезда птиц, заполнили городские группы в соцсетях и каналы в Telegram в среду, 24 апреля.

«23 апреля по указанию администрации парка Ульяновых были сбиты гнезда грачей, которые якобы им мешают. Трупы птенцов до сих пор на земле лежат», «В том месте дети не играют. Что за кощунство - рушить гнезда?! Стала возмущаться - только смеются в ответ. Я подошла - гнездо летело вниз... Птицы летали, но что они против человека?..» - рассказали жители Пензы.

Свои слова люди подтвердили фотографиями мертвых птенцов и видеозаписью, ее можно посмотреть здесь. На снимках под деревьями не видно ни опиленных веток, ни прогулочных аллей.