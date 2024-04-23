«Бессмертный полк»: сроки и форматы акции в 2024 году

23.04.2024 | 19:08

В 2024 году акция «Бессмертный полк» будет проходить с 1 по 12 мая. Форматы чествования героев в рамках празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне были анонсированы во вторник, 23 апреля.

Так, в образовательных учреждениях в этот период проведут акцию «Стена памяти», где дети смогут рассказать сверстникам о подвигах своих предков. В школах эти стенды будут стоять до конца учебного года.

Акция с тем же названием пройдет и среди трудовых коллективов на предприятиях по всей стране. Ее участниками смогут стать как родственники работников, так и те, кто трудился на предприятии в годы войны.

Кроме того, предлагается обратиться к нововведению прошлого года - формату «Портрет героя на одежде», который, как утверждается, многим пришелся по душе; разместить портрет на заднем левом стекле автомобиля; поделиться в соцсетях и мессенджерах историями, которые рассказывали ветераны; заменить свои аватары на портреты участников войны, тружеников тыла или бойцов спецоперации и написать посты о своих героях с хэштегом #нашБессмертныйполк.

«1 мая «Волонтеры Победы» в специальном чат-боте в телеграме запустят возможность создать памятную аватарку для социальных сетей. У этой функции также будет возможность применить специально разработанные рамки или разместить фотографию в качестве поздравительной открытки. Как можно воспользоваться этими опциями, мы расскажем в профилях нашего движения и на сайте «Бессмертного полка России», - уточнила исполнительный директор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова.

9 мая по всей стране пройдут трансляции портретов ветеранов.

«Основная будет вестись на сайте Бессмертного полка России polkrf.ru, а также на странице движения в социальных сетях. Ролики с портретами участников Великой Отечественной войны можно будет увидеть на медиафасадах и светодиодных экранах городов, на местных телеканалах и в сети Интернет», - уточнили а пресс-службе ООД «Бессмертный полк России».

Традиционное шествие, как и в прошлом году, в целях безопасности жизни и здоровья граждан решили не проводить.